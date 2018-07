Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes, dará una charla y una clínica de guitarra en Guatemala

Filgua comenzará esta semana y uno de sus invitados más importantes es Alejandro Marcovich, guitarrista que fue parte durante muchos años de la banda Caifanes. El músico también dará una clínica de guitarra en Majadas Once.

Publinews conversó con él acerca de su libro “Vida y música de Alejandro Marcovich”, que presentará en Filgua, y de sus últimos años como parte de Caifanes.

¿Cuál fue el objetivo principal de escribir y publicar “Vida y música de Alejandro Marcovich”?

El objetivo principal es presentar la autobiografía como tal. Hay pocos libros biográficos o autobiográficos del rock en México. Relatar una vida como la mía puede ser interesante para la escena y los lectores que quieran acercarse a este mundo musical.

Presento casos, problemas y vivencias que tuve que, en la imaginación y memoria de la gente, quedaron confusas, sobre todo mis días en Caifanes. Y qué mejor que los narre yo mismo.

