Ellas son las mujeres que han acusado al actor Eduardo Carabajal de agresión

El actor Eduardo Carabajal suma acusaciones de agresiones sexuales por parte de actrices que han trabajado con él.

Primero fue Elisa Vicedo, quien en un evento publicó lo acusó de haberla violado cuando ella tenía 19 años, acusación que el artista negó y luego supuestamente la golpeó en el rostro con un metal.

La joven actriz relató como sucedieron las cosas en una conferencia de prensa, acompañada de su compañera Esperanza Morett, quien aprovechó el momento para relatar como fue acosada sexualmente por el mexicano.

En una ocasión, Morret tenía que hacer un casting junto a Carabajal y este le dijo que tiene que quitarse al ropa, cuando ella se quejó él la insultó.

"Me dicen que yo tengo que hacer una escena en desnudo, y mi pregunta y mi reacción fue: ¿Por qué en un casting me tengo que desnudar, cuando he casteado con varios productores y nunca me han pedido una cosa así?", relató.