ENTREVISTA. Hannah John-Kamen es la nueva villana de Marvel

Cuando Hannah John-Kamen supo que sería la próxima supervillana de Marvel, pegó un grito, colgó el teléfono y se puso a bailar.

"Estaba regresando de Londres y recibí la llamada, estaban todos mis agentes juntos. Recuerdo que literalmente grité, estaba en mi apartamento, caminaba de un lado al otro diciendo 'Dios mío, Dios mío"", recordó la actriz británica de 28 años.

"Estaba demasiado emocionada y ahí puse la canción de Miley Cyrus 'Do My Thang"", considerado un himno a la autodeterminación. "No sé por qué la puse, estaba en mi lista de música, y ahí me puse a bailar", dijo a la AFP.

En Hollywood, un papel en una película de Marvel es la llave a un reino, que ofrece apariciones en secuelas o spinoff, y en películas del corte de "Avengers" que mezcla varias historias.

John-Kamen ya tuvo papeles en las series "Juego de tronos" y "Black Mirror", y en películas como "Star Wars: El despertar de la fuerza", "Tomb Raider" y "Ready Player One" de Steven Spielberg.

La hija de un científico forense nigeriano y una exmodelo noruega, nacida en el noreste de Inglaterra, aún se pellizca cuando piensa en haber trabajado con el director estadounidense.

Fue "absolutamente increíble" interpretar a la líder de una pandilla de videojugadores F'Nale Zandor.

"No hay nada mejor a cuando terminas una toma y él está contento y dice '¡venga, éste fue un momento de película!', y te lo dice Spielberg", recordó.

"Era muy chévere, cantábamos juntos, canciones de 'Cantando bajo la lluvia', 'Guys and Dolls'. Entre tomas, nos sentábamos, a veces hasta imprimíamos las letras y nos poníamos a cantar".

Spielberg, según John-Kamen, tiene una "voz maravillosa" y una alegría que convierten el set de sus películas en "una divertida sala de juegos".

"Ja, ja, ja, dominio mundial"

"Ant-Man y la Avispa" se estrena esta semana en Estados Unidos, España y varios mercados latinoamericanos. La secuencia de "Ant-Man" (2015) es además la vigésima película del universo cinemático de Marvel (MCU) y la primera con una mujer en el título.

Protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, es la segunda película que tiene a una mujer como villana, luego que Cate Blanchett interpretara a Hela en "Thor Ragarnok" (2017).

El personaje de John-Kamen, Ava/Ghost, es una saboteadora anticapitalista convertida en supervillana en las historietas. Adquiere sus misteriosos poderes en un accidente de laboratorio en el que sus células se volvieron intangibles.

"Es un personaje masculino en la historieta, pero ser la primera en sacarlo de las páginas y darle vida, es un honor", indicó la actriz, que señaló no querer interpretarla como el tradicional villano de historietas.

"No creo que uno se levante una mañana pensando 'Ja, ja, ja, dominio mundial, suena divertido', por lo que fui por algo más como que en su mente ella era la heroína y los demás podían irse al demonio".

El productor ejecutivo señaló que buscaban a alguien que no fuera tan reconocible y le recomendaron a John-Kamen por su "intensidad, vulnerabilidad y sentido del humor".

Recordó cómo disfrutó "cada minuto" del proceso de audición, que eventualmente la llevó a encontrarse con el director de la cinta Peyton Reed en Atlanta.

"Siento que puedo hacer esto, estoy muy emocionada por el material y lo que podemos hacer, me emociona poder mostrar lo que he concebido" para el personaje, recordó.