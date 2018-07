Nuevo documental presenta lado íntimo de Whitney Houston

La madre de Whitney Houston no tenía idea de las acusaciones sobre que su hija y su hijo sufrieron abuso sexual cuando eran niños hasta la realización del nuevo documental "Whitney", dijo la productora ejecutiva del filme.

Patricia Houston, cuñada de Whitney, es responsable de la realización de la película, la cual se estrena el viernes. Dirigida por Kevin Macdonald, "Whitney" presenta un retrato íntimo de la actriz y estrella pop galardonada con el Grammy a través de entrevistas con sus hermanos, su madre y amigos, así como escenas detrás de cámaras. La gran imagen que creó Houston a lo largo de las décadas se erosionó con su comportamiento errático por su abuso de drogas, murió en 2012, en la víspera de los Grammy, tras ser encontrada inconsciente en una bañera de hotel. Tenía 48 años.

Es el segundo documental sobre Houston que se estrena en el año, previamente llegó "Whitney: Can I Be Me".

Patricia Houston, esposa de Gary Garland-Houston, dijo que fue difícil hacer "Whitney" por lo cercano que es a ella y porque ella fue la que tuvo que decirle a Cissy Houston no sólo que existían acusaciones sobre abuso, sino que estarían incluidas en el filme.

“Fue una revelación profunda para ella. Piensas en ella y en que fue un poco apabullante que lo escuchara, y que sus hijos no se lo dijeran. Eso es algo muy difícil de enfrentar”, dijo Houston.

Dee Dee Warwick, sobrina de Cissy Houston y hermana de Dionne Warwick, fue la supuesta abusadora. Los presuntos incidentes ocurrieron cuando Gary y Whitney tenían entre 7 y 9 años y Cissy estaba de gira. Warwick, quien era 18 años mayor que Whitney Houston, murió en 2008.

El documental sugiere que el abuso sexual que sufrieron los niños fue un factor que contribuyó bastante a sus problemas con las drogas cuando eran adultos.

"No creo que se pueda explicar la vida de nadie por un evento en particular que les haya ocurrido, pero creo que definitivamente es justo decir que quizá, en mi opinión, ese fue un gran factor que contribuyó a la infelicidad de Whitney”, dijo MacDonald. "Eso y el hecho de que nunca habló al respecto y nadie en la familia hablaba de esto y claramente eso pasó como se sabe en la película”.

MacDonald dijo que los secretos en la vida de Houston causaron estragos a la cantante galardonada con el Grammy. Destacó un fragmento de la película grabado en la década del 2000 que la muestra en conflicto.

“Creo que hay una pieza increíble de video casero en la película de comienzos de la década del 2000 donde Whitney realmente se ve desesperada. … está hablando con ella misma, realmente, diciendo 'Nippy llama a Whitney. Whitney llama a Nippy'. Nippy era su apodo, todas las personas cercanas a ella la conocían como Nippy. Nippy era su ser real, su ser íntimo, Whitney era el personaje", dijo Macdonald.

“Creo que lo que ves en ese video casero es la confusión que tiene. Creo que se volvió progresivamente peor a medida que iba envejeciendo. La confusión entre quién es mi yo verdadero y lo que no es mi yo verdadero. Obviamente las drogas no ayudaron en eso”, dijo Macdonald.

