Karin Jiménez, la sexy esposa del jugador Santiago Arias de la selección de Colombia

Que Sean muchos años mas!!!! Los príncipes azules si EXISTEN 💙 ojo, sin tener la vida perfecta, pero tratándola de hacerla, somos reales, y han sido 5 años llenos de subidas y bajadas, alegrías y tristezas, amores y rabias jajaja de todo un poco, pero de eso se trata de vivir cada cosa y aprender!!!! (Son 5 años de casados, 7 y medio en total)

A post shared by Karin Jimenez ✨ (@karinjimenez91) on Jun 29, 2018 at 5:40pm PDT