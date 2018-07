Revelan escalofriante audio del papá de Luis Miguel antes de morir

Luis Miguel ha sido de los pocos artistas que logró por muchos años mantener su vida privada alejada de los medios.

Gracias a la serie biográfica trasmitida por Netflix y Telemundo, se han revivido varios capítulos en la vida del cantante

Uno de ello, y quizá el más doloroso, es el de su padre, con quien no mantuvo una buena relación.

Tras varios conflictos y peleas, el intérprete se alejó de su progenitor por varios años y no estuvo a su lado cuando murió en 1992.

¿Qué pasó con él?

Según la periodista Claudia de Icaza, Luisito Rey tenía como último sueño volver a cantar o grabar un disco.

Días antes de morir se encontraba en un estudio. Tras consumir drogas y frente al micrófono, el papá del cantante expresó sus más íntimos sentimientos.

El audio que publicó la mexicana se puede escuchar la opinión del papá de "el Sol" acerca de la música y la tristeza que se escucha en su voz.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Estos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz; por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto”.

Luego interpretó la canción "No me arrepiento", en ella, según Icaza, el cantante y compositor declaraba no haberse arrepentido de nada de lo sucedido con su esposa y su hijo.