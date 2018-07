Annie Lennox es nombrada rectora honoraria de universidad

La cantante y compositora Annie Lennox fue nombrada rectora honoraria de la Universidad Glasgow Caledonian de Escocia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto ceremonial.

Honoured and awed beyond measure to be inducted as Chancellor of Glasgow Caledonian University today! https://t.co/kuwFxPPL4W pic.twitter.com/AlnBhVuXZf

— Annie Lennox (@AnnieLennox) July 2, 2018