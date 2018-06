La razón por la que Meghan Markle usa zapatos que no son de su talla

Desde que Meghan Markle dejó atrás su carrera como actriz para casarse con el príncipe Harry de Inglaterra, no ha dejado de vivir bajo la luz pública. Todo lo que hace, todo lo que usa y todo lo que dice es constantemente capturado por las cámaras. Al aceptar formar parte de la familia real, Meghan tuvo que aceptar seguir varias reglas de protocolo, comportamiento y etiqueta.

Desde la forma de vestir, caminar, lo que puede comer y hacer. Por ejemplo, no puede seguir trabajando como actriz, no puede tener redes sociales, no puede tener muestras de afecto hacia su esposo en público, entre otras. Estas reglas son seguidas tanto por ella como por su cuñada, Kate Middleton, esposa del príncipe William.

Esto parece no molestarle y ha demostrado que se ha acostumbrado y adaptado rápidamente a las nuevas normas. Sin embargo, hay un pequeño detalle que ha llamado la atención de sus seguidores. Para muchos podría ser una falla de vestuario, pero se ha visto en varias ocasiones que Markle utiliza zapatos más grandes.

También puedes leer: Las reglas de etiqueta y comportamiento que ha roto Kate Middleton

Foto: Twitter

La razón

En varios eventos sociales importantes, se ha logrado ver que Meghan utiliza tacones que son una o dos tallas más grandes. Fueron los usuarios en las redes sociales quienes se percataron del espacio entre su talón y el tacón. Esto llevó a que muchos se preguntaran la razón, pues si se trata de zapatos de diseñador, deberían ser de su talla.

Foto: Twitter

Todo tiene una explicación y según han comentado varios expertos de la moda, como lo publicado en el diario The Sun, se debe a que quieren cuidar sus pies. Esta práctica es bastante usual entre celebridades, quienes deciden usar tacones más grandes para evitar que se formen ampollas en los pies, debido al largo tiempo que usualmente deben permanener en estos eventos.

Si los tacones quedan ajustados, generan fricción y pueden lastimar los pies. El objetivo es usar tacones una o dos tallas más grandes para que queden separados de la piel e incluso utilizan algodón para que el pie no se salga y evitar que se resbale.