FOTO. Yanet García muestra sus atributos en una revista para caballeros

Y de pronto se detiene el tiempo y empiezo a ver cómo ha cambiado mi vida en los últimos años. Mi mente viaja hacia ese momento donde iniciaba en el mundo del modelaje con tantos sueños e ilusiones donde me topé con tantos obstáculos, con tantas personas que no creyeron en mi y me cerraron muchas puertas. Sin embargo agradecida con tantas otras personas que si lo hicieron . Hoy le doy gracias a Dios por cada experiencia porque me ha hecho una mujer fuerte, trabajadora y disciplinada que jamás se cansa de luchar por sus sueños. No ha sido fácil el camino pero ha valido la pena. Hoy le puedo decir a todas esas personas que algún día me dijeron “Tu no puedes” Que TODO ES POSIBLE Si trabajas fuerte todos los días . Quieres algo? Ve por ello PUNTO. GRACIAS DIOS 🙌🏻🙏🏻🇲🇽 GRACIAS @peperincon y a todo tu gran equipo de trabajo @inkentourage @betoville por hacer posible esto. Amigos los invito a que compren la Revista Maxim ya está a la venta! Gracias @maximmexico y a todo el gran equipo #YanetGarcíaEnMaxim Fotos – Rodrigo Palma @ropalma Styling – Tatiana Cueva @tatianacueva Cabello – Antonio Ruz @antonioruz Maquillaje – Tatiana Sada @tsgmakeup Dirección Editorial y Texto – Gabriel Guajardo @mividaaburrida

