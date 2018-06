El fugaz romance de Sergio Basáñez con un actor y político que puede tener consecuencas

Carlos Esqueda ha vuelto a dar de qué hablar al revelar que sostuvo un romance con Sergio Basáñez, a quien le ocultó que es portador del VIH.

El también actor causó controversia hace unas semanas al promover su candidatura a regidor por el municipio de Tlaquepaque con poca o nada de ropa y declararse abiertamente bisexual.

A post shared by Carlos Esqueda (@carlosesquedai) on Jun 21, 2018 at 2:02pm PDT

Durante una entrevista que concedió TV Notas, reveló detalles del fugaz romance que tuvo con el actor.

"En marzo pasado lo conocí en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió, (…) es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso", dijo.

Tras varios rumores que surgieron por fotos donde estaban junto, por fin indicó si mantuvieron o no un romance:

Sobre el tiempo que duró su romance, contó: “Sólo unas semanas, pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que nunca iba a funcionar”.

Esqueda detalló que justo por la manera en que finalizaron su relación sentimental fue que nunca pudo decirle que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

“(Terminamos) por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajará de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él”.