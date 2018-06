¿Por qué Alicia Machado llamó “animal” y “escoria” a Maradona?

I understand better than anyone that in theWorld Cup people are looking for news everywhere, but I want to be clear with this: today, in the stadium, among so many demonstrations of affection from the people, I was struck by a group of people around a fan who filmed us, an Asian boy wearing an Argentina T-shirt. I, from afar, tryed to tell them how nice it seemed to me that even the Asians cheer for us. And that's all, guys, come on. – – – – – – – Yo entiendo mejor que nadie que en tiempos de Mundial la gente busca noticias por todos lados, pero vamos con calma: hoy, en el estadio, entre tantas demostraciones de cariño de la gente, me llamó la atención la de un grupo que estaba alrededor de un hincha que nos filmaba, un muchacho asiático que llevaba una remera de la Argentina. Yo, desde lejos, intenté decirles lo lindo que me parecía que hasta los asiáticos hincharan por nosotros. Y eso es todo, muchachos, por favor. – – – – – – – Capisco meglio di chiunque altro che durante i Mondiali la gente sia sempre alla ricerca della notizia a tutti i costi, ma andiamoci piano: oggi, allo stadio, tra le tante dimostrazioni d'affetto della gente, la mia attenzione è stata attratta da un gruppo di persone intorno ad un tifoso che ci stava filmando, un ragazzo asiatico che indossava una maglia dell'Argentina. Io, da lontano, ho cercato di dirgli quanto mi sembrava bello che perfino gli asiatici tifassero per noi. E questo è quanto, ragazzi. Per favore.

A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Jun 16, 2018 at 3:06pm PDT