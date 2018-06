Con tequila en mano, los famosos festejan el triunfo de la selección de México

Luego del tan esperado triunfo de la selección mexicana en su encuentro contra la selección de Corea, en la Copa del Mundo Rusia 2018, las celebridades expresaron su alegría a través de sus redes sociales.

Cantantes y presentadores disfrutaron de principio a fin del partido que estuvo lleno de emociones. A continuación, te compartimos algunas de las reacciones de los famosos que se pusieron la camisa de la selección de México y festejaron a lo grande.

Tal fue el caso de Kate del Castillo, quien con tequila en mano celebró y alentó a la selección mexicana.





Vicente Fernández, Dulce María y Ariadne Díaz ondearon la bandera del país azteca y compartiendo sus reacciones ante el marcador final.

Asimismo, Aracely Arámbula, Jimena Sánchez y Cristian Castro compartieron imágenes con sus camisolas, además felicitar a los jugadores estrellas del partido.

“Y esta es también su energía y oraciones. Que me duela la garganta, gritando por mi México. Porque me duele y me alegras”, posteó la intérprete de canciones como “No quería lastimarme”, “Vestida de Azúcar” y “Todos me miran”, Gloria Trevi.

“Ganamos México. Otro más. Unión, confianza, calidad, enfoque y grandeza. Todo eso y más. Somo como mi selección y como país. Sigamos imaginándonos cosas chingonas. Seguimos ganando la apuesta”, publicó en Alejandro Fernández, en Twitter, mejor conocido en el ambiente musical como “el Potrillo”.

El presentador Adal Ramones, también se unió al festejo y publicó: “Mi México es uno solo”, al igual que Paulina Rubio.