VIDEO. Dúo de hip hop de EE. UU., que grabó video en el país, realiza donativo para damnificados

A más de 20 días de la tragedia del volcán de Fuego que dejó más de un centenar de fallecidos, reportados oficialmente hasta el momento, y miles de afectados, varias entidades y personalidades del mundo aún se siguen solidarizando con Guatemala.

Prueba de ello es el caso de Rae Sremmurd, un dúo de hip hop estadounidense que ha tenido un gran gesto con los damnificados de esta catástrofe, realizando una donación de $10 mil dólares,

Graban video en Guatemala

Pero Rae Sremmurd, compuesto por los hermanos Khalif "Swae Lee" y Aaquil "Slim Jxmmi" Brown, antes de realizar el donativo a la Cruz Roja Americana, tal como lo han anunciado en su video y redes sociales, habían grabado un video en algunos lugares de nuestro país.

El video de "Guatemala" fue filmado un mes antes de que el país sufriera una erupción devastadora. Interscope Records, en nombre propio, EarDruma Records y Rae Sremmurd, donarán $10,000 a la Cruz Roja Americana para proporcionar socorro, asistencia y atención a todos los afectados por este trágico evento. Si desea ayudar, haga clic en el siguiente enlace. Nuestros corazones y oraciones están con la gente de Guatemala", indican los artistas en la descripción del clip.

"Guatemala"

"Guatemala", el nombre de la canción totalmente pegajosa, contiene imágenes de algunos lugares turísticos del país y, por supuesto, con gente guatemalteca. En algunas de las tomas se pueden observar niños jugando en la colonia La Verbena, en la zona 7 capitalina.

Además, este gran tema cuenta con la participación de la talentosa artista nacional y bailarina "PK Colocha", quien hace gala de su gran talento en el video.

En su letra se menciona el nombre de nuestro país, específicamente en el coro en la parte "We can get away-ay, maybe to Guatemala ('temala)".

VIDEO