VIDEO. Paul McCartney lanza un nuevo álbum, "Egypt Station"

Paul McCartney anunció el miércoles su primer álbum en cinco años, "Egypt Station", que describe como una suerte de bitácora de viaje musical en el que cada canción explora una nueva área.

La leyenda de los Beatles dijo que "Egypt Station" saldrá el 7 de septiembre y lanzó dos canciones, un tema pop llamado "Come On To Me" y la balada "I Don't Know".

El álbum parece tener poca relación explícita con Egipto. El nombre surgió del título de una de las pinturas del roquero convertido en artista.

"Me recordó a los discos 'tipo álbum' que solíamos hacer", dijo McCartney en un comunicado.

"'Egypt Station' comienza en la estación en la primera canción y luego cada canción es como una estación diferente. Así que nos dio una idea para que todas las canciones girarán en torno a eso", dijo. "Creo que es un lugar de ensueño del que emana la música".

"Egypt Station"

McCartney grabó el álbum entre Los Ángeles y Gran Bretaña con Greg Kurstin, el productor estadounidense más conocido por ser coautor del mega hit de Adele "Hello".

El disco fue concebido con una "vibra de viaje", dijo el exBeatle, comenzando y terminando con pistas instrumentales que envuelven canciones que forman un "viaje caleidoscópico a través de múltiples de escenarios y épocas musicales".

Se trata de su primer disco desde "New" de 2013, en el que McCartney mostró un abanico de producciones jóvenes y sonidos frescos.

Las dos primeras pistas de "Egypt Station", por el contrario, marcan el regreso a un McCartney más clásico.

"Come On To Me" cuenta la historia de un flirteo: "Antes de que agarres el abrigo, trataré de ser discreto", promete McCartney, con un coro de guitarras seguido de toques de órganos, cuerdas y hasta un sitar.

Otro tema, "I Don't Know", es llevado por un piano sobre una base pop mientras McCartney se cuestiona a sí mismo y se pregunta si es capaz de consolar a una amante.

McCartney es uno de los dos miembros vivos de los Beatles y el año pasado apareció en el último álbum en solitario del otro, Ringo Starr.

McCartney, quien cumplió 76 años el lunes, ha dado muestras sobradas de que aún le sobra energía, en especial con una extensa gira mundial en 2016 y 2017.

Pero dijo a la revista Rolling Stone hace dos años que para él sería "inimaginable e impropio" seguir actuando cuando tenga 80 años.