Arjona se pronuncia sobre separaciones de familias en Estados Unidos

Ricardo Arjona se expresó en su cuenta de Twitter sobre la situación que están pasando las familias indocumentadas que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

La política de “tolerancia cero” reza que todo inmigrante indocumentado se considere un delincuente y por lo tanto se le procese judicialmente, aunque no tenga antecedentes penales y por esta razón, sus hijos tampoco podían seguir con ellos y eran separados.

Pero esta situación, molestó a varias celebridades estadounidenses y latinoamericanas, entre ellos, el guatemalteco Ricardo Arjona.

“Siglo XXI, las sociedades protectoras de animales harían más de un escándalo por una atrocidad así con perros”, expresó el cantautor en sus redes.

El gobierno de Donal Trump se ha justificado en diversas ocasiones por su política, pero esto solo ha despertado indignación entre políticos nacionales y extranjeros. Incluso videos de niños, que lloran y suplican el regreso junto a sus padres, se han propagado en la web.

Para el cantautor guatemalteco, esta es una situación que no tendrían que enfrentar las familias si en su país de origen se les dieran mejores condiciones de vida, porque al no tenerlas buscan un mejor futuro, que termina aun peor, pues los gobiernos extranjeros no tienen consideraciones.

“Nuestros niños merecen mejores presidentes que impidan la fuga de personas en busca de lo imposible y también merecen mejores corazones en los países que los reciben”, expresó Arjona.