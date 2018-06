Paulina Rubio se une a la fiesta futbolística y cantará en Rusia

“Verde blanco y rojo pintan mi corazon mexico mexico…” #VivaMexico #SiSePudo #mundialrusia2018 #Itsmybirthday #FeelingHappy #YoSoyMexico ❤️🇲🇽 #MeTienesLoquita

A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) on Jun 17, 2018 at 1:30pm PDT