La ex Miss Bumbum sorprende con desnudo mundialista

Regrann from @playboyportugalmagazine NEW COVER! NOVA CAPA! Junho chegou às bancas e com ele a musa do Mundial na capa, Suzy Cortez num ensaio sem penalties. No mês em que celebramos o 3° aniversário da Playboy Portugal o ator principal é o Cabaret Maxime com uma sessão incrível da Romina Cartolari pela lente de Bernardo Coelho, uma grande entrevista com Manuel João Vieira e 20 perguntas sem tabus ao Michael Imperioli. Ainda no mês que chega o Verão o nosso top 18 das melhores seleções deste Mundial e a Playmate Of The Year, Nina Daniele. Playboy Portugal, edição Junho 2018, já nas bancas! #tbsouplayboy #playboyportugal #playboy #playmate #sexy #hot #amazing #fitness #model #nakedisnormal #beauty

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jun 5, 2018 at 8:47am PDT