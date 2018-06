Celebridades se pronuncian contra política fronteriza de Estados Unidos

El ícono de la música country Willie Nelson invitó al presidente Donald Trump a reunirse con él en uno de los centros de detención en la frontera Estados Unidos-México para entender mejor lo que sucede. Su llamado es el intento más reciente de un famoso por poner fin a la política del gobierno de separar familias en los cruces fronterizos.

John Legend y su esposa Chrissy Teigen donaron un millón de dólares a la American Civil Liberties Union. Ellen DeGeneres tuiteó un enlace a grupos que luchan contra esta política. Y Kate Walsh exhortó a los críticos a que llamen a sus senadores y exijan un cambio.

This photo haunts me, but I thank @JBMoorephoto for posting it, because it captures the heartbreaking truth of what is happening at our borders. https://t.co/cxnbQ18bQ3

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 19, 2018