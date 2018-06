El rapero estadounidense XXXTentacion muere asesinado en Florida

El escandaloso rapero estadounidense XXXTentacion, cuyo último álbum terminó primero en el ránking de Billboard, fue asesinado el lunes en Florida, dijo el sheriff del condado de Broward.

El rapero, originario de Florida y de 20 años, recibió en plena luz del día en Deerfield Beach, una ciudad al norte de Miami.

Según el sitio web TMZ, la policía recibió por la tarde una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.

