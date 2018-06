Keiynan Lonsdale: “Puedes cumplir tus sueños y usar un vestido al mismo tiempo”

La noche del lunes 18 de junio se transmitió la ceremonia de entrega de los premios MTV Movie and TV Awards 2018. Esta gala reconoce las mejores películas y series de televisión del momento, las cuales reciben los votos del público. La noche se vivió con varias sorpresas y uno de los reconocimientos más esperados es a la categoría “Mejor beso”.

Entre los nominados a esta categoría estaban las escenas de besos de Stranger Things, Jane the Virgin, Riverdale y Ready Player One. La pareja que ganó la estatuilla de palomitas fue Keiynan Lonsdale y Nick Robinson, quienes interpretaron los papeles protagónicos en el filme Love, Simon (Con Amor, Simón).

Aunque Nick no estuvo presente en el evento, Keiynan subió al escenario para recibir el galardón y dar unas palabras.

El actor dedicó unas palabras al público presente, quienes no pudieron evitar sentirse conmovidos por su mensaje. Lonsdale aseguró que es posible cumplir todos los sueños y metas que uno se proponga, sin importar sus preferencias sexuales o la ropa que se use.

Love, Simon es una película que relata la vida de Simon Spier, un adolescente homosexual que vive en Atlanta y que teme dar a conocer sus preferencias sexuales a su familia y amigos. La escena en la que da su primer beso a un chico fue nominada y elegida por la audiencia para recibir el premio. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans del filme se mostraron muy felices por el reconocimiento que recibieron los actores.

. @KeiynanLonsdale’s little speech and happy dance while accepting the MTV award for best kiss. Ugh, my heart. Shine on, you magical unicorn!!! 🙌🏻✨⚡️🌈

— Jamie 🏳️‍🌈 (@_pocketsized) June 19, 2018