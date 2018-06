Playboy presentó a su “selección de conejitas”

Кстати, у нас для вас новость! 🔥⚽ Playboy объявляет конкурс — голосуйте за одну из 11 девушек, и мы подарим ей приз! Мы решили обнулить голосование на сайте и дать возможность своим подписчикам определить горячую капитаншу нашей сборной, которая получит классный подарок от спонсора — новый смартфон BQ Universe, только поступивший в продажу! Кто это будет? Решать вам! Голосуйте! По ссылке в профиле @playboy_russia все подробности! #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018

A post shared by Playboy Russia (@playboy_russia) on Jun 8, 2018 at 8:04am PDT