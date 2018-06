¿Detienen a comediante mexicano en Rusia por vestir como “indio electrónico”?

No cabe duda que los mexicanos se están dando a notar en el Mundial de Rusia 2018. La barra de comediantes de las diferentes televisoras se llevan las palmas por la originalidad de sus videos.

Hace unos días, llegó a Rusia el enviado especial del programa “Venga la Alegría”, el Capi Peréz, quien salió a las calles de dicho país, sin pensar que sería detenido por un policía.

A través de un video publicado en el matutino, se muestran las aventuras del equipo Azteca en el Mundial de Rusia, y como era de esperarse, el Capi lleva la diversión y la locura a de los mexicanos a Rusia.

Recientemente, Pérez sorprendió a todos los rusos con un disfraz en el metro de dicha ciudad.

YouTube

Tanía Rincón, Luis García y Zague presentaron la sección “La Resolanovsky”, donde apareció el Capi Pérez disfrazado de “El Azteca”, icónico personaje en las discotecas en los años 90.

El comediante divirtió a varias personas del metro, pero, un policía lo detuvo para pedirle que evitará hacer su show en público e inmediatamente lo sacó del lugar.

YouTube

En el video Tanía le pregunta al Capi: “¿Y con la justicia no te metiste en problemas?", a lo que el conductor le respondió: “Ahí estuvo el problema, pues aunque a la gente le gustaba mi show, el policía no le gusto tanto y me sacó del metro”.