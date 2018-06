VIDEO. U2 dedica canción a Anthony Bourdain en el Apollo

El vocalista de U2, Bono, rindió homenaje al difunto Anthony Bourdain hacia el final de un concierto especial en el Teatro Apollo en Harlem.

Bono dijo que en los últimos años ha perdido a "mucha gente inspiradora y útil … que renunció a su propia vida", aludiendo a los aparentes suicidios de los músicos Chris Cornell y Chester Bennington, y el de la diseñadora de modas Kate Spade.













Publicidad













"Y ahora este maravilloso narrador, que estoy seguro tiene historias que no pudo contarnos. Así que para Anthony Bourdain, y sus amigos y familia, esta es una canción inspirada en una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre es Michael Hutchence", dijo Bono el lunes por la noche antes de interpretar una apasionada versión de "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of".

La canción laureada con un Grammy, que trata de suicidio, fue escrita por la banda luego que Hutchence, el cantante de INXS, fue hallado muerto en 1997.

Bourdain fue encontrado sin vida en un aparente suicidio la semana pasada en Francia. Tenía 61 años.

En cuanto a su actuación, la banda se tomó un receso de la gira “Experience and Innocence” para tocar una noche en el emblemático teatro neoyorquino ante suscriptores del servicio de radio satelital Sirius XM. Entre los invitados al exclusivo concierto estuvieron estrellas como Harry Belafonte, el astro del tenis John McEnroe, el rockero Jon Bon Jovi, el guitarrista de la E-Street "Little Steven" Van Zandt, y el dueño de los Patriots de New England Robert Kraft.

U2 interpretando a 18 canciones en 90 minutos con la energía suficiente para mantener a los casi 1.500 espectadores de pie la mayor parte del tiempo. Sus fans cantaron con ellos desde el coro de "I Will Follow", el primer tema de la noche, hasta el bis del último, "Love Is Bigger Than Anything in Its Way".

La banda nunca ha temido interpretar canciones de un nuevo álbum, y cuatro provinieron de "Experience". Pero también incluyeron clásicos como "Pride (In the Name of Love)", ''Vertigo" y "Desire" y desempolvaron unas pocas joyas que no habían tocado en la gira, como "Angel of Harlem", el homenaje de U2 a Billie Holliday.

Para esa y otras pocas canciones contaron con el apoyo de Sun Ra Arkestra. También tocaron “When Love Comes to Down", ''Every Breaking Wave" y "Out of Control" de "Boy", su álbum debut de 1980.

Los fans de U2 que no pudieron asistir podrán escuchar el concierto en el canal de la banda en SiriusXM el miércoles.