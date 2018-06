Conductora de ESPN, Carolina Padón, destapa atributos en un revista para caballeros

No me lo creo! Gracias @maximmexico por colocarme en la portada de junio! #caropadrónenmaxim qué les parece? #Repost @maximmexico with @get_repost ・・・ Iniciamos junio con esta belleza venezolana, periodista y conductora de ESPN, Carolina Padrón nuestra espectacular portada para este mes mundialista. No te pierdas sus predicciones para Rusia 2018 . . . 📸 @ropalma #Rebelde #Mundial #Ellas #beauty #CaroenMaxim Styling @farolette Maquillaje @tsgmakeup Cabello @antonioruz

A post shared by Carolina Padrón (@carolinapadronr) on May 30, 2018 at 9:24am PDT