Abuchean a Amaia Montero por subir ebria al escenario y por su cambio físico

Tras años de ausencia, Amaia Montero regresó a la música con su nueva producción discográfica "Nacidos para creer".

Lo que causó controversia no fue su evolución musical, sino lo diferente que luce su rostro lejos de los angelical que era.

Cuando presentó su álbum, sus fans se quedaron en shock con su nueva figura y ahora es su aspecto lo que más impresiona.

Amaia Monter ahora / Foto: Getty Images

Muestran su enojo

La cantante se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante las últimas horas, por su concierto en Renedo, Cantabria, el pasado fin de semana.

Algunos asistentes compartieron en las redes sociales varios videos que aseguraban que se había subido a cantar al escenario en estado de ebriedad, ya que en todo momento le costó articular las palabras.

Esa "falta de respeto" enfureció a los fans, por lo que no dudaron en abuchearla toda la noche. No solo eso, algunos de los gritos iban directos a su cara hinchada y los pómulos muy marcados que luce.

"Cuando Amaia empieza la gira con algunas copas de más", escribió una fan en Twitter.

Cuando Amaia Montero empieza la gira calentita. pic.twitter.com/emJNXwFq4z — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) June 11, 2018

Ella responde

La española tuvo el uno de los peores conciertos de su carrera, pues sufrió una serie de problemas durante la actuación que, según dijo este martes, fue por deficiencias del sonido.

"Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas con el sonido", señaló al programa de Mediaset Cazamariposas.

Ante lo que parece un fallo técnico, hizo una pausa en sus canciones y mantiene una tensa discusión con su propia banda.

La cantante parece darse cuenta de cómo está degenerando el concierto y se dirige, en inglés, a los chicos que la preceden en el escenario.

"This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!". (Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no, en su traducción al español).

En la entrevista aseguró que los problemas de sonido no son una cosa tan rara en el mundo de la música:

"Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo, pero de ahí a todo lo que se está comentando me parece atroz, una barbaridad". "No sé cuantos conciertos he hecho en mi vida, pero jamas se ha hablado tanto. No hay derecho a todas estas cosas", ha insistido.

"Entre mi transformación de cara, entre esto, entre que me han llamado de todo… Lo único que pido a todos mis haters es que lo den todo de una", se ha defendido Montero en Mediaset.