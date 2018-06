Hallan muerto a Jackson Odell, actor de la serie "Modern Family"

Jackson Odell, famoso por su papel en la serie de "Modern Family", fue hallado muerto en su casa de California.

El inerte cuerpo del actor y músico fue encontrado el viernes, pero hasta el ayer se reveló la triste noticia.

Odell murió con 20 años de edad y el motivo de su muerte aun no ha sido confirmado. Fue su familia quien lo reveló en Twitter

“La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell, el viernes. Él siempre será una luz brillante y un alma brillante, amorosa y talentosa. Tenía mucho más para compartir. Nuestra familia siempre llevará esa verdad hacia adelante. Nuestro deseo es que el resto del mundo que lo conoció y lo ama también lo haga. Ahora vamos a tratar de dar sentido a nuestra pérdida inconmensurable en privado. No haremos más declaraciones”.

Carrera en ascenso

Se dio a conocer en la televisión a los 12 años. Los papeles en los que más ha destacado han sido como Ari Cadwell en The Goldberg y como Ted Durkas en dos capítulos de Modern Family .

La carrera de Odell ha incluido papeles en Private Practice , iCarly y Arrested Development.

Jackson Odell / Foto: Twitter

También había hecho apariciones puntuales en series como Astrid Clover, Familia de Acogida, I have Friends, State of the Union, Ésta es mi banda o Sin Cita Previa.

Entre sus muchos proyectos, también ha destacado como cantante y compositor. Durante este último año, había estado colaborando en la banda sonora de la película Forever my girl, escrita y dirigida por Bethany Ashton Wolf.