“Ocean’s 8” es un filme femenino con actitud, comedia y estilo

A primera vista, el proyecto de "Oceans' 8", una nueva película de la franquicia que el director Steven Soderbergh hizo popular con una trilogía ("Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve" y "Ocean's Thriteen"), no parecía más que una versión femenina de la original.

"Ocean's 8" reúne a un equipo de talentos femeninos tan contundente y diverso que convierte lo que sería una película de acción estándar en una comedia de crimen con tantos matices como sus expresivos personajes lo permiten.

Luego de cinco años, ocho meses y doce días de planear dentro de su celda el que podría ser su golpe final, Debbie (Sandra Bullock), la hermana del célebre Danny Ocean, reúne una pandilla para robar un collar de diamantes de US$150 millones en medio de la gala anual del MET, en el corazón de Nueva York.

Cate Blanchett interpreta a Lou, una mujer rebelde, decidida y ruda que se convertirá en la mano derecha de Debbie en esta difícil misión.

"Una vez que me enteré de quienes iban a ser las otras mujeres involucradas y de saber la franquicia que íbamos a interpretar, sentí que sería una divertida y gran cosa que hacer, y es un riesgo pero valió la pena", reconoce la australiana.

