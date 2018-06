Jarabe de Palo: “Me jode que al reguetón le llamen música urbana”

En entrevista con Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, la primera pregunta es casi obligada, ¿cómo va tu salud?, a lo que respondió de manera tranquila: “Cada mañana me tomo mis pastillas, ahora que vuelva a España me inyectan el anticuerpo que me pongo cada tres semanas y ya está, sin mucho más problemas”.

Relajado y con las ganas de seguir en los escenarios, el cantante de Jarabe de Palo afirmó que su gran pasión es la vida.

“Me gusta levantarme y sentir que estoy aquí, que tengo cosas por hacer, a partir de ahí, pues tengo aficiones, pero mi gran pasión es la vida”. Pau Donés recorre el mundo con su música, pero se sorprende con el poder del reguetón.

“Mira que vamos a tocar a todo el mundo y que esté el reguetón en las discotecas como lo más (…). El reguetón ha trascendido, y ya está, eso hay que reconocerlo. No tengo ningún interés en hacer nada que tenga que ver con el reguetón, lo único que sí tengo interés es en aclarar que me jode que al reguetón le llamen música urbana, la música urbana es el rap y el hip hop", afirma

"Es la música con mensaje que sale de la calle. El reguetón es un invento comercial que ha robado una serie de elementos del hip hop y del rap. A partir de eso dicen: vamos a ponerle chicas guapas moviendo el trasero o vamos a poner tíos vacilones con el look de raperos, pero eso no es música urbana", añade.

"La música urbana es lo que se inventó Vico C en Puerto Rico, que fue el primer rapero que hubo, así contestatario, con mensaje; como Calle 13, que es música urbana, pero el reguetón es pop… pop comercial”, agrega.

Reflexiones de Pau Donés

Futbol. “¿Hay mundial de qué? ¿Hay un mundial de futbol y quién juega…? ¿España juega y Cataluña juega? Entonces no me interesa”.

Jarabe de Palo. “Mi mayor recuerdo, y mira que ha habido muchas cosas buenas, fue la primera vez que escuché una canción de la banda en la radio, iba en un taxi”.

Vida. “La gozo. He gozado mucho y soy afortunado por eso. Quería ser músico porque eso era mi vocación y nos ha ido bien con la música”.

Música. “Tiene que ser contestataria y peleona, y hacernos pensar. Incluso tiene que provocar, en cierto punto. Nunca defenderé a nadie que a través de la música diga: ‘mata o asesina a alguien’”.

Cáncer. “No ha sido un factor determinante en mi vida, ha sido una putada, porque te puedes morir, pero no por eso mi vida ha cambiado, porque puedo hacer –más o menos– lo que hacía antes”.

Texto: Gabriela Acosta Silva/Publinews México