El chef Anthony Bourdain se ahorcó con el cinturón de su bata de baño

La cadena de noticias “CNN” confirmó que el chef Anthony Bourdain se suicidó mientras estaba en Francia grabando el premiado programa “Parts Unknown”. Bourdain se ahorcó y un amigo lo encontró en su habitación de hotel.

A través de una entrevista que otorgó para “The New York Times”, Gladys, la mamá del también presentador, dijo que no había ningún indicio de que se quisiera quitar la vida e incluso aseguró que él era absolutamente la última persona en el mundo que hubiera soñado con algo como eso.

Según precisó el fiscal francés Christian de Rocquigny, la muerte del chef se considera un suicidio. “No hay ningún elemento que nos haga sospechar que alguien entró en la habitación en ese momento”.

Los médicos legistas concluyeron que no había indicios de violencia en el cuerpo del famoso cocinero. Asimismo, el fiscal añadió que le chef utilizó el cinturón de su bata del hotel para suicidarse.

Actualmente, se están realizando pruebas toxicológicas incluidos análisis de orina, para determinar si Bourdain tomó algún medicamento

El chef, escritor y estrella de televisión que exploraba la gastronomía de cada rincón del planeta, fue encontrado por el también chef, Eric Ripert, dueño del restaurante Le Bernardin, en Nueva York.

Anthony was my best friend. An exceptional human being, so inspiring & generous. One of the great storytellers who connected w so many. I pray he is at peace from the bottom of my heart. My love & prayers are also w his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/LbIeZK14ia

— Eric Ripert (@ericripert) June 8, 2018