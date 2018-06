Eugenio Derbez actuará en la película “Dora la exploradora”

El actor mexicano, Eugenio Derbez, conformará parte del reparto de la película sobre la popular serie infantil “Dora la exploradora”, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

La adaptación cinematográfica se rodará en Australia y es un proyecto del estudio Paramount, en el que también figurará la actriz peruana Isabela Moner, quien interpretará a Dora.

“Les comparto esta noticia. #DoraLaExploradora es el próximo proyecto en el que voy a participar”, aseguró Derbez en sus redes sociales.

La cinta está basada en la serie de Nickelodeon y será dirigida por James Bobin, quien dirigió “Alice Through the Looking Glass”, en el 2016. El guión es una creación de Nick Stoller, escritor de la cinta “The Muppets”, en el 2011.

Les comparto esta noticia!#DoraLaExploradora es el próximo proyecto en el que voy a participar. / I have exciting news! I will be joining the cast of #doratheexplorer ! Stay tuned! Thanks @TheInSneider @TheRochaSays https://t.co/mNVFxiD5ah — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 7, 2018

“Dora la exploradora” presentará a una niña latina de siete años que se aventurará en un mundo tropical. se proyectará en agosto de 2019.

Destaca en la pantalla grande

Eugenio Derbez ha cautivado al público latino con su participación en las películas “No se aceptan devoluciones” (2013), “How to be a Latin Lover” (2017) y “Hombre al agua” (2018). Además, prepara la película “The Nutcracker and the Four Realms”, que llegará a las salas de cine en noviembre.

COOL NEWS: @EugenioDerbez to play the villain in the DORA THE EXPLORER movie… https://t.co/MYyLs8DAjz — Jeff Sneider (@TheInSneider) June 6, 2018

