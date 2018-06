VIDEO. Jennifer López enciende las redes con sexy twerking y bajándose el pantalón

Sin duda alguna, Jennifer López lleva en sus manos el título de "La reina del twerking" y lo demostró hace unos días.

En un reciente video que circula en las redes sociales, la cantante aparece haciendo el candente baile y su atuendo exageró el resultado.

Sus exuberantes curvas se llevaron la atención, pues la Diva del Bronx hipnotizó a sus fans en cuanto empezó a sacudir las caderas.

via GIPHY

¡Eleva la temperatura!

JLo celebró con una alegre fiesta el haber llegó a las 100 representaciones de su show "All I Have", en The Axis del Planet Hollywood Resort & Casino, en Las Vegas, Nevada.

Y vaya que festejó de una manera sensual, pues dejó con la boca abierta a todos los presentes.

Ella recibió un pastel de gran tamaño y por la emoción, se animó a hacer una sensual coreografía con tremendo twerking que hipnotizó a sus fans y se volvió viral en la web.

La fiesta se llevó a cabo en la azotea del recinto y continuó hasta altas horas de la madrugada, sin embargo, sus movimientos fueron la sensación.