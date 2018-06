Eugenio Derbez traiciona a Televisa y se va al Mundial con otra televisora

Eugenio Derbez solía transmitir para la Televisa en el Mundial, pero para este año el comediante decidió trabajar para una nueva casa productora.

Al no tener a Eugenio Derbez, Televisa buscó a una nueva imagen, al inicio solicitaron la participación de Adrián Uribe; sin embargo, él no pudo asistir por problemas de salud. Finalmente, la televisora seleccionó a Albertano.

Por su parte, Eugenio aceptó trabajar para DishLATINO, así lo dio a conocer Kristin Goett, vocero de la compañía. El mexicano hará videos cómicos desde Rusia, que se transmitirán durante la inauguración del Mundial.

En la versión original d @OverboardMovie mi personaje lo hacía una mujer y el d Anna lo hacía un hombre.

¿Cómo nos veríamos si hubiéramos hecho “Titanic”? o “La Dama y El Vagabundo” 🤔 / @AnnaKFaris & I switched roles and reenacted other movie classics. Can you guess which ones? pic.twitter.com/glSPx5D1lt

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 3, 2018