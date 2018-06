Mirciny Moliviatis convoca a chefs del mundo a realizar cena en favor de los damnificados

#ComiendoPorGuatemala Ante la tragedia que azotó nuestro país con el Volcán de fuego los restaurantes de Latinoamérica y el mundo nos unimos en un movimiento llamado #ComiendoPorGuatemala el cual une a diferentes restaurantes alrededor del mundo, de los mejores chefs en una cena a favor de los damnificados. Este 12 de junio los restaurantes del mundo donarán Parte de la ganancia de este movimiento, para la reconstrucción de Guatemala. Gracias de todo corazón a los grandes amigos y cocineros que apoyan este movimiento guatemala se los agradece. #ComiendoPorGuatemala #Mexico #Guatemala #colombia #paisVasco #Chile #argentina #Miami #Peru #Panama #Brasil #Ecuador

