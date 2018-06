Los Tres Huitecos presentarán un show a beneficio de damnificados

La tragedia que sufre Guatemala desde el domingo 3 de junio, cuando se produjo una potente erupción del volcán de Fuego.

El coloso expulsó enormes columnas de ceniza y flujo piroclástico obligando a evacuar a decenas de familias y llevándose la vida de 75 personas, incluidos varios niños.

Influencers, cantantes, actores guatemaltecos han mostrado su deseo de dar su granito de arena en este llamado de solidaridad.

Los Tres Huitecos también se unen para apoyar con un show a beneficio de los damnificados.

Las imágenes que muestran la catástrofe y que han circulado en las redes sociales, impactaron a decenas de internautas.

Muchos usuarios han compartido su deseo de apoyar esta causa y hacer donaciones para ayudar a las víctimas.

La Cruz Roja Guatemalteca publicó en sus redes sociales una opción de cuenta bancaria para aquellas personas que desean contribuir.

#VolcanDeFuego | If you would like to make an internacional donation this is the information you will need.

Si deseas realizar una donación desde el extranjero esta es la información que necesitarás. pic.twitter.com/iEsloLWF3Z

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) 6 de junio de 2018