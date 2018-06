Comediante mexicano se burla de Guatemala y las reacciones lo "obligan" a poner en privado sus redes

Guatemala vive unas de las peores tragedias luego de una potente erupción del volcán de Fuego dejará más de 1.7 millones de damnificados.

Las redes sociales sociales han sido eco de la noticia, y en donde miles de personas han mostrado su apoyo.

Sin embargo, también ha sido la ventana para que algunas personas utilicen el humor negro en medio del dolor de las personas.

Pocas horas después de que una "influencer" mexicana llamada Adriana Delo hiciera enfadar a cientos de guatemaltecos, un colega hace lo mismo.

El comediante conocido como "El conejo de os" publicó varios comentarios en Twitter acerca de la tragedia.

Sus "burlas" generaron enojo e indignación no solo de guatemaltecos, sino también de los mismo mexicanos.

Fueron algunas de sus publicaciones. Tras las reacciones el mexicano tuvo que poner en privado su red social; sin embargo, los usuarios ya habían tomado captura de pantalla.

Cuando lean comentarios estúpidos como este hagan responsable al tuitero, no al país de origen, este sujeto es mexicano pero estoy segura que no representa al país hermano que es de los primeros que en catástrofes están dispuestos a ayudarnos #MuchasGraciasMéxico #FuerzaGuatemala pic.twitter.com/JCuTTQx2J8

Miren es la comediante que les decía @BellaSarcastic @ClauLMolina otra sin sangre en las venas y 2 dedos de frente co mo el CERDO, digo conejo de os @HistoriaEnFotos @ElFulanitoGT @GustavoSantiz28 @LorenitaRG79 @CapiObvi pic.twitter.com/YJTJFXvdyw

¿Quién re putas es el conejo de os y por qué nunca antes me había enterado de su existencia?, Ni me quita ni me pone, típico standupero en busca de seguidores, con sus bromas peor que las de moralejas.

— José S. (@Cavalarus_J) 6 de junio de 2018