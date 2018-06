FOTO. El mensaje hot que Katy Perry envió a Orlando Bloom y intentó borrar

Aunque Katy Perry ni Orlando Bloom han confirmado que regresaron, eso no evitó que ella pasara un incómodo momento en las redes.

¿Quién no ha publicado un mensaje o una imagen en las redes sociales por equivocación? De seguro todos, pero no imaginamos que a las celebridades también le pasa.

La cantante se convirtió en noticia luego de hacer público un mensaje subido de tono dirigido al actor.

Ella hizo una candente confesión después de que este publicara en su red social el tráiler de "Killer Joe", la nueva película que protagoniza y en la que su personaje tiene un desnudo completo.

No tardó mucho en darse cuenta y a los pocos segundos escribió otro mensaje, asegurando que se trataba de un error.

A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on May 31, 2018 at 12:59pm PDT

La artista está inmersa en su gira "Witness The Tour", que el 28 de junio aterriza en Barcelona.

A través de las redes sociales, la jurado de "American Idol" ha mostrado uno de los secretos de su tour, el cambio de vestuario.

Costume change in 30 seconds or less or your pizza is free 🍕🎤🇫🇷 @katyperry (Check my Insta-stories for more backstage antics from this kitty’s concert in Paris) pic.twitter.com/nDjwRxJ5oH

— Derek Blasberg (@DerekBlasberg) 31 de mayo de 2018