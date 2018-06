La revelación que hace el capítulo 7 sobre la mamá de Luis Miguel

Varios puntos claves se desataron durante el séptimo capítulo de la serie de Luis Miguel, incluyendo la misteriosa desaparición de Marcela Basteri.

Alerta: este texto contiene spoilers.

A raíz de ella, ha surgido varias versiones acerca del paradero o posible fallecimiento de la mamá del cantante.

Algunas coinciden en que murió en México, en casa de Arturo “el Negro” Durazo y que Luisito Rey desapareció el cuerpo.

Antes de cumplir los 13 años, Luis Miguel ya había grabado dos discos y protagonizaba su primera película. #LuisMiguelLaSerie en LATAM y España por @NetflixLAT y EUA por @Telemundo. pic.twitter.com/MPBP9ZgNIR — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) 2 de junio de 2018

Una nueva teoria

En este episodio el intérprete recorre Italia y España en busca de su madre, siguiendo su rastro de la mano de su hermano Alejandro.

Después de seguir la pista de Marcela en casa de su abuelo en la Toscana, descubre algo hasta ahora nunca revelado: la última vez que alguien vio a su madre fue en España.

Ella viajó a Italia, ya con su tercer hijo nacido, para visitar a su padre que estaba muy enfermo. De ahí se fue a Madrid para estar la familia de su esposo y tenía planeado viajar después a Chile para alcanzar a Micky en un concierto.

Una noche antes de viajar hubo una fiesta en “Las Matas”, la de la abuela paterna del cantante. Después de esa fiesta no se volvió a saber nada de Marcela, nadie la volvió a ver.

Nunca llegó a subirse a aquel avión y su hijo pequeño, de unos cuatro años, quedó misteriosamente a cargo de otra empleada de aquel domicilio hasta que su abuela lo acogió.

Prefirió callar

Pero Luis Rey sabía la verdad, según muestra el episodio. Después de aquello le hizo creer a su hijo que su madre seguía viva. Falsificó una postal donde le felicitaba el cumpleaños y le aseguró que había hablado con ella y le había partido el corazón al confesarle que se había ido con otro hombre, que no quería volver a verlos nunca.

En este séptimo capítulo, Luismi descubre todo aquello y observa cómo la aversión de su padre no tiene límites.

"Me has robado, me has explotado, me has engañado, de la misma forma que engañaste a mi madre. Hiciste todo para separarnos", le grita.

Cuando alguien me dice que no le gusta la serie de Luis Miguel.#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/55TIWJXiDg — ¡Rulo & Cursi! (@Ruloboyd_) 4 de junio de 2018

Esta discusión con su padre al final del capítulo marca un punto trascendental en la serie. Después de los gritos, le dice muy serio: "Salte de mi vida". Luis Rey se marcha.

Es allí cuando los seguidores comprenden el inicio del primer episodio: Cuando le informan que su padre se muere en Madrid; él se coloca el flequillo, hace como si no hubiera escuchado aquella noticia y sale al escenario a cantar.

Cuando alguien me dice que no le gusta la serie de Luis Miguel.#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/55TIWJXiDg — ¡Rulo & Cursi! (@Ruloboyd_) 4 de junio de 2018

Y cuando pensabas que no podías odiar más a Luisito Rey llega el episodio 7 de #LuisMiguelLaSerie — Luis Miguel (@SoyIuismiguel) 4 de junio de 2018