Mario Vargas Llosa visita Guatemala y relata su experiencia

“Si va usted a Guatemala, después de visitar las estelas y pirámides mayas y esa joya colonial que es Antigua, le ruego que vaya al Oriente del país y haga un alto en la ciudad de Zacapa”, son las palabras con las que Mario Vargas Llosa inicia su última columna de opinión.

“Esta es una región menos turística que otras pero, raspando un poco, está también llena de sorpresas y maravillas. Para comprobarlo, diríjase sin vacilar a la Tercera calle, en el barrio de Las Flores, donde, en el número 1794, encontrará una antigua casa que ostenta este título singular en su fachada: 'Asociación zacapaneca de contadores de cuentos y anécdotas'”, añade.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa escribió acerca de Zacapa, en Guatemala, en su espacio de opinión en "El País". / Foto: AFP

El laureado escritor peruano visitó el departamento de Zacapa, en Guatemala, para conocer a la Asociación zacapaneca de contadores de cuentos y anécdotas, y esta experiencia la inmortalizó en su espacio en el diario El País, con una columna que tituló: “Los cuenteros de Zacapa”.

El autor, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, habla acerca de la importancia de la narrativa tradicional y la fantasía en la cultura actual.

“Zacapa es uno de esos islotes que todavía mantienen viva aquella viejísima costumbre de crear historias con la imaginación y la palabra, y contarlas para vivirlas y hacerlas vivir a quienes las escuchan”, comenta el escritor.

“Me conmueve mucho la idea de todo un pueblo que espera el anochecer fantaseando una vida paralela a la real, más intensa, variada y atrevida que la meramente vivida, una vida que nos desagravia de lo que le falta a la verdadera para hacernos felices”, agrega.

La colaboración con el periódico “El País” de Vargas Llosa, nombrado miembro de la Real Academia Española en 1994 y cuya obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, comenzó en 1993.

Otras frases llamativas de Vargas Llosa en esta columna son:

Contar cuentos es el antecedente remoto de la literatura, de la historia, de las religiones, y acaso, indirectamente, la locomotora del progreso.

La “oralidad” contribuyó de manera decisiva a impulsar la civilización desde las épocas de la caverna, el canibalismo y las pinturas rupestres hasta el viaje de los hombres a las estrellas.

Los cuentos, las historias inventadas, hacían vivir más a nuestros ancestros, sacaban a hombres y mujeres de las cárceles asfixiantes que eran sus vidas y los hacían viajar por el espacio y por el tiempo, y vivir las vidas que no tenían ni tendrían nunca en su menuda y escueta realidad.

“Zacapa ya es conocida en el mundo por el ron que produce, una de esas bebidas ardientes de las que no me atrevería a hablar porque nunca las he probado”, explica el reconocido autor.

“Pero debería serlo también por sus cuenteros y por mantener viva aquella herencia que llega hasta nosotros desde las remotísimas épocas prehistóricas, y gracias a la cual la vida ha sido menos incomprensible, dura y rutinaria, tanto que nos vimos obligados para no extinguirnos de tristeza, a inventarnos esa magia, inventar y contar, a fin de hacer la vida más digna y llevadera”, añade.

