VIDEO. Fallece Joseíto Mateo, emblema del merengue dominicano

POR TU MUSICA…TU COMPROMISO CON LA CALIDAD Y FIDELIDAD AL RITMO AUTOCTONO DE R.D. TU PICARDIA EN TODAS TUS JOCOSAS SALIDAS UN ABRAZO AL REY DEL MERENGUE #JOSEITOMATEO APLAUSO DE PIE EN ESTE OBLIGADO ADIOS AL MATEO MERENGUE DE R.D.

A post shared by Milly Quezada (@milly_quezada) on Jun 1, 2018 at 12:25pm PDT