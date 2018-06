El cantautor Mario Guerrero viene a Guatemala a enamorarnos con su música

Escuchar el nombre de Mario Guerrero es sinónimo de romanticismo, pues sus canciones enamoran a más de uno.

Su talento y su capacidad interpretativa lo han llevado a consolidarse en su país Chile.

Se dio a conocer por primera vez en el programa de televisión de talentos, transmitido por TVN, “Rojo, Fama contrafama”.

El cantautor visitó Guatemala para promocionar su sencillo "Amantes", y en una entrevista con Publinews nos contó más detalles.

¿Cómo ha sido el éxito de "Amantes"?

Todo el equipo nos sentimos bien contentos, con este tema innovamos. Mi línea de trabajo siempre ha sido la música romántica y ahora trabajé este pop pero conectarlo con el acordeón, la idea era hacer una canción que hablara de amor pero que la gente lo pudiera bailar.

He tenido la experiencia en mis shows, que cuando empieza esta canción el público se pone de pie y a bailar, y eso era lo que quería.

¿Cómo ha sido tu evolución musical?

Hace cinco años te hubiera dicho baladas, pero me arriesgué a innovar y a que no me encasillaran en un estilo. Gracias a Dios me ha funcionado, me gusta ser un cantautor que hace música romántica con diferentes estilo.

Pronto saldrá tu nuevo disco, ¿qué sorpresas encontrarán tus fans?

Si, saldrá en Agosto y desde que salió "Amantes" he podido dar a conocer un poco de lo que escucharán. Antes podrías promocionar las canciones hasta que el álbum estaba listo, ahora la velocidad de las plataformas digitales te permiten contar con anticipación los detalles.

Este disco tiene mucho ritmo, la mayoría son inéditas. Es un disco que me emociona bastante, yo nació en un pueblo que está a una hora de Santiago y con este disco me pude dar la libertad de mezclar el pop con el acordeón, es una similitud de mezclar el pueblo con la ciudad. Es volver a mis raíces, conectar a mi pueblo con lo que estoy viviendo.

Más de cerca

¿En qué te inspiras para ser tan romántico?

Me inspira todo, a veces se cree que son autobiografías y en alguna parte si porque hay historias que vas guardando y que te marcan. Pero me gusta escuchar a la gente y también eso hace parte de mis canciones.

¿Has pensado en realizar algún dueto?

Si, hay muchos artistas increíbles. Si me hablas de mujer me encantaría Laura Pausini. También me gustaría escribir para otros cantantes. Ya lo hice con un cantante mexicano famosos y ya escuché la canción y me encantó.

¿Cómo fue estar en “Rojo, Fama contrafama”?

Fue inolvidable, porque no fue solamente estar en un concurso, sino que fue estar en el concurso más importante de la televisión chilena y eso lo hablan los números o los discos vendido.

Era impactante la cantidad de gente que llegaba a las galas, que era las finales. Era una locura, miles de personas esperando afuera. Si no hubiera tenido esa experiencia no tendría las raíces tan firmes, porque de un día a otro todos te conocen.

¿Tu sueño más grande?

Seguir haciendo lo que amo, seguir construyendo una carrera y que ojalá mi música suene en todos lados.