Azucena Cierco, la presentadora mexicana que se enamoró de Guatemala

Azucena Cierco saltó a la fama como una personalidad de la televisión hispana gracias a su gran trayectoria en la industria del entretenimiento. La mexicana, quien actualmente trabaja como presentadora en el popular programa Al Rojo Vivo de Telemundo, fue una de las conductoras invitadas a la Teletón 2018.

Esta no es la primera vez que la periodista visita el país y durante una entrevista con Publinews, Cierco habló sobre su participación en este evento y sobre la labor humanitaria que desde algunos años realiza en Guatemala. Además, reveló cuáles son sus lugares favoritos y la razón por la que le gusta regresar con frecuencia.

Conversando con Azucena Cierco

Háblanos de tu visita a Guatemala

Siempre vengo muy seguido a Guatemala de vacaciones a disfrutar porque me encanta. Estoy enamorada de este país y cada vez que vengo descubro cosas más bonitas.

En esta ocasión vine para participar en la Teletón, es mi cuarto año. Además aprovecho para visitar una misión maravillosa que se llama Misioneros del Camino, que fue en realidad mi primer contacto con Guatemala, mi primer amor aquí.

¿Cómo conociste Misioneros del Camino?

Misioneros del Camino es una organización que protege a niños huérfanos de Guatemala. Tiene ya muchos años funcionando, la fundó hace más de 40 años una señora maravillosa a quien le decíamos Mamá Leo. Ella ya no está con nosotros, pero hace algunos años la conocí en un programa que hicimos en Telemundo muy bonito que se llamaba “Todos somos héroes”.

Cuando la conocí me tocó porque creo que los niños huérfanos son angeitos que la vida y que Dios te pone en el camino y su labor me tocó mucho el corazón. Quise ayudarla y empecé con un aporte monetario por medio de su sitio web. Ya después vine a Guatemala, conocí el hogar y me involucré. Ya me puse la camiseta y esa es la misión a la que me dedico. Todos pueden aportar su granito de arena y no necesariamente tiene que ser con dinero. La necesidad es muy grande, es una casa de 43 niños a los que les hace falta de todo.

Panas es un restaurante de arepas venezolanas aquí en Guatemala que se unió a la causa y por cada arepa que venden ellos me donan un porcentaje para esta misión. Son unos chicos maravillosos que Dios me puso en el camino. No solo se come delicioso en este lugar, sino que ellos llegaron a este país para salir adelante y quisieron regresar algo de lo que han recibido de Guatemala ayudándome con esta causa.

Todo lo que esté a mi alcance para ayudar en Guatemala siempre lo voy a hacer. Me encanta que las personas se me acerquen para preguntar cómo pueden ayudar. Creo que este país es maravilloso y tiene todo el potencial para llegar mucho más arriba.

¿Qué es lo que más te gusta de Guatemala? ¿Tienes algún lugar favorito?

Los frijoles guatemaltecos son mi debilidad, lo más rico del mundo. Donde sea que pare, como frijoles con queso fresco. También me encanta que cada vez que vengo descubro frutas nuevas. Tienen una diversidad impresionante y me gusta ir probando.

Conozco muchos lugares de Guatemala. He ido a Semuc Champey y me fascinó. Las grutas son espectaculares y el viaje lo disfruté mucho. Me falta conocer Río Dulce y Tikal. Lo que me falta es más tiempo. Incluso en la Ciudad hay lugares muy lindos para salir o para comer. En Guatemala tienen de todo.

Mi lugar favorito del mundo es Atitlán. Algún día quisiera tener una casa ahí porque me fascina el lago de Atiltán.

¿Qué te motiva a apoyar la Teletón?

La niñez es el futuro de cualquier país y la niñez sana. Me conmueven las historias de vida de estas criaturas y creo que la salud emocional de los niños es muy importante y ayudarles es necesario. Yo veo aquí en Guatemala que la juventud está muy prendida y muy dispuesta e involucrada. Eso me alegra muchísimo, que los jóvenes quieran transformar su país y para lograrlo hay que apoyarnos y preocuparnos por los que lo necesitan.

Tienes una gran trayectoria en los medios de comunicación internacionales. Como mujer, ¿qué significa esto para ti?

Para mí es una responsabilidad muy grande cada vez que una chica se me acerca y me dice que soy un ejemplo de vida como mamá, como profesional y como ser humano. Me encanta porque es una responsabilidad grande, pero maravillosa. Soy ser humano y tengo mis debilidades y mis fallas como todos, pero dentro de lo que cabe creo que he tratado de vivir mi vida de una forma muy correcta.

Me encanta motivar a las mujeres y empoderarlas. Crecí con la fuerza creyendo que las mujeres podemos conseguirlo todo y somos capaces de todo. Tenemos la capacidad de llegar a donde querramos y no debemos permitir que nadie nos haga menos.