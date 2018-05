La cantante española Rosario muestra de más en su concierto en Guatemala

Ante un público que por primera vez tendría la fortuna de ver a una de las artistas más espectaculares de España, #RosarioFlores se presentó anoche en Forum Majadas #Guatemala, iniciando su espectáculo a las 21:45, temas como #SaborSabor , Muchas Flores, De mil Colores, #AlgoContigo, No dudaría, Gloria a ti, Qué bonito y uno de los más esperados: ¿Cómo quieres que te Quiera? , mantuvieron al público de pie por más de hora y media donde derrochó talento, energía y voz, para finalizar con #AyMamasota , como un homenaje a su madre #lolaflores

