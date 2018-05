Después de su polémica salida de 'Ventaneando', Atala Sarmiento regresa a la televisión

Después de una larga trayectoria en el programa Ventaneando, Atala Sarmiento salió con una serie de rumores que jamás se confirmaron. Muchos creían que había sido Pati Chapoy la encargada de correr a la querida conductora.

Otros, por su parte, culpaban a Sarmiento y a sus altas exigencias de sueldo y prestaciones las cuales TVAzteca no quiso cumplir. De una u otra manera la conductora ha decidido enfocar su vida a nuevos proyectos.

Ha resanado relación con Televisa lo que ha causado mucha polémica y ha sido invitada a varias transmisiones en donde ha sido recibida con mucho cariño. En esta ocasión apareció en el programa Sale El Sol. Ahí aprovechó a tener una conversación sobre sus proyectos, su vida, y todos los detalles de su vida.

Sobre sus nuevos proyectos

“Es una vuelta de cero y estoy contenta por eso, porque es una gran oportunidad de hacer cosas nuevas, de renovarse, de reinventarse, de reconocerse, de reconstruirse, de redescubrir. Es una gran oportunidad frente a la vida y si estoy ante eso, estoy muy contenta y lo tengo que abrazar…”, dijo.

Los obstáculos que ha enfrentado

“He tenido muchas decepciones amorosas sobre todo, pero he luchado. He tenido que volver a empezar muchas veces, pero siempre he tenido una fuerza interna que no sé de donde me brota…”, dijo.

Los errores de su pasado

“Perdón le he pedido a las personas a las que les he tenido que pedir perdón… soy una persona que sabe perdonar y sabe pedir perdón. Para mí es importante las dos cosas”, agregó.