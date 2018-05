Cantante guatemalteca Cynthia Arana se defiende de las críticas a sus glúteos

La cantante guatemalteca Cynthia Arana siempre ha presumido sus predominantes curvas en sus diferentes redes sociales.

Recientemente, la intérprete de canciones como “Ya no vives en mí”, “Lo que no puedo soportar” y “Tengo un amante” publicó un video, el cual no fue muy bien recibido por sus seguidores.

“Día de consentirme. Tratamiento anti estrías y tensor de glúteos; estimula el colágeno y ayuda a regenerar tejido y tensión en la piel. Hermosa tarde”, dice al pie del video que subió la artista nacional, en donde se puede observar el procedimiento que le hacen a la cantante en sus glúteos.

Inmediatamente, sus seguidores le comenzaron a cuestionar sobre si sus glúteos eran naturales. “Si te las inyectas ya no son naturales”, “Pensé que eran naturales, pero creo que me equivoqué”, “Que decepción la que me he llevado”, decían algunos de los comentarios.

Ante las críticas, la artista afirmó que sus atributos físicos son producto del constante ejercicio que hace todos los días.

Recordemos que la cantante cuelga constantemente videos en sus redes sociales de sus rutinas de ejercicio, las cuales la mantienen en forma.

Feliz como una lombriz 🤣😂🤣🤣🤣😘😘😘😘 A post shared by Cynthia Arana (@aranacynthia) on May 21, 2018 at 1:55pm PDT

Fue tanta la incomodadad de Arana ante los comentario, que decidió eliminar el clip de Facebook dejándolo únicamente en su cuenta de Instagram.

“El tratamiento es alemán y ayuda a tensar los glúteos y a dar luminosidad, sobre todo a mujeres que han tenido bebés, como yo”, respondió Arana a uno de los comentarios que le hicieron en la red social.