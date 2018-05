Con una foto, actor mexicano presentó a su novio y las redes enloquecen

Muchas veces me dijeron que estaba Loco por soñar tan alto y no te voy a negar que lo dude varias veces, hasta que acepte que si estoy Loco. Loco por conquistar mis metas, Loco por creer en mis sueños y alcanzarlos por más altos que parezcan, Loco de PASIÓN por lo que hago. Estoy Loco de Amor. Todo lo que hago en mi vida lo hago con Amor. Estoy Loco por tí. Mauricio Mejia Photo by @kattycphotos

