Joven quiere parecerse a David Beckham, pero aseguran le falta mucho por "alcanzarlo"

Jack Johnson, es un joven de 19 años que admira a David Beckham y por eso está haciendo todo lo posible por parecerse a él. Originario de Reino Unido, ha gastado más de $25 mil dólares para lograr su objetivo y no descansará hasta ser una fiel copia del fútbolista.

En entrevista con el programa This Morning, Jack contó a los presentadores del show, Phillip Schofield y Holly Willoughby, cómo ha sido su transformación, la cual comenzó hace dos años. Detalló que además de los $25 mil dólares que ya ha gastado en su cambio físico, tiene planeado invertir otros $70 mil.

En el programa contó que ha intentado varias dietas y planes de ejercicio que no han dado resultado, además, los doctores se han negado a realizarle una reducción del tamaño de su estómago, ya que no es lo suficientemente pesado para ser intervenido.

Phillip Schofield, presentador del programa, le hizo duros comentarios al joven para hacerle entender que nunca iba a poder parecerse al Beckham, pero él, muy confiado, le respondió y aseguró que nunca se había sentido mejor con su apariencia y que está seguro de que logrará verse mejor.

Obviamente, lo sé… Sé que no me veo como él. Pero tengo un gran camino por recorrer para verme como David", respondió el joven.

Además de querer ser idéntico a Beckham, Jack también desea llevar el mismo estilo de vida entre lujos, fiestas exclusivas y poderosas amistades.

En su cuenta de Twitter, tiene cientos de seguidores que han visto paso a paso su metamorfosis, que ya es viral en las redes sociales.

Johnson se ha sometido a inyecciones de bótox, una cirugía de labios, un tratamiento dental y además, ha probado inyecciones para conseguir el mismo tono de piel que el inglés de 41 años.

A pesar de estar desempleado y tener una gran deuda, no se dará por vencido y próximamente se someterá a un by-pass gástrico y viajará a Polonia para un implante de cabello. Además invertirá una fuerte suma de dinero para tener los mismos tatuajes que Beckham.

Mira a continuación la entrevista completa: