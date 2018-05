Bacilos: “La última vez que tocamos en 2007 no existía ni el iPhone”

🚨 BUENAS NOTICIAS, PENSAMOS EN TI 🚨 El concierto de Bacilos en Guatemala este próximo 25 de mayo, se traslada a FORUM MAJADAS para que nadie se moje por el temporal de lluvias. Misma fecha, mismas localidades, mismos precios, mismos lugares que ya compraste; nada cambia en esta nueva ubicación. Además tendremos aire acondicionado y refuerzo de sonido para una mejor acústica y así poder bacilear a gusto. ¡¡¡CORRE LA VOZ Y COMPARTE!!!

A post shared by Bacilos Oficial (@bacilos) on May 21, 2018 at 5:32pm PDT