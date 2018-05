Residente: "Las manifestaciones, siempre que sean pacíficas, son importantes"

Has hablado de que las manifestaciones sociales deben tener espacio siempre y que deben ser inteligentes. ¿Cómo debería ser una manifestación inteligente?

Promover que sea una manifestación pacífica, logrando que la gente que no está en la manifestación se una la próxima vez que se haga. La violencia no ayuda en nada, sino que jode el discurso, lo tira por el caño y no pasa nada.

¿Cuál sería el modelo idóneo para que un país supere una crisis?

Hay que crear un sistema nuevo a nivel económico. La gente tiene una idea muy básica del comunismo y el capitalismo. Pienso que hay que crear algo nuevo porque estos son sistemas que se crearon en un momento en que no teníamos como ahora, el nivel tecnológico, etcétera… Ni las mismas fábricas que teníamos antes, que el mundo dependía de eso. Ya es hora de romper el sistema.

Este nuevo sistema que propones, ¿sería a nivel global?

Sí. Hay que inventarse algo que funcione porque el capitalismo no ha funcionado, y no se ha podido lograr nunca, y el socialismo en algunos países europeos funciona, pero son híbridos de cada uno. Yo creo, básicamente —que lo digo en un tema— en compartir lo que uno tiene con los demás, pero también el que se esfuerza por tener más, merece tener más. Pero sí debe haber una preocupación por el que no tiene y ver cómo eso se resuelve. Tampoco puedes fomentar el mantener gente que no está trabajando cuando tú estás trabajando. Hay que crear un balance en cada una de las ideologías y crear una idea nueva.

¿Estamos maduros para aspirar a un nuevo sistema a nivel global?

Estamos maduros, pero hay que ver cómo lo haces asequible y dirigible para que todo el mundo lo entienda. Bernie Sanders (senador demócrata en Estados Unidos y exaspirante a la candidatura presidencial) promovía unas cosas para Estados Unidos bien interesantes y la gente estaba preparada para eso, pero los demócratas le cerraron todas las puertas. Pienso que la gente hubiese votado por él porque lo que estaban buscando era algo nuevo. Romper el sistema que presenta algo nuevo. Están cansados de lo mismo a nivel colectivo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ya la estigma que tiene tanto la izquierda como la derecha por las cagadas que han hecho ambos lados ha creado un espacio en la juventud que no existe. Han creado un limbo. Nuestros sistemas y los gobiernos están atrás.



¿Cómo pasar de la idea, de la utopía, a la realidad?

Hay que comenzar a trabajar con ideas nuevas que promuevan un ideal nuevo.

Nicaragua te ha servido de inspiración muchas veces. Quisiéramos que nos dieras tu opinión acerca de lo que está viviendo Nicaragua en este momento, la rebelión estudiantil y que nos hables sobre la importancia de las luchas sociales en este contexto.

Hoy en día, la izquierda más que la derecha, porque la derecha tiene menos problemas, menos subdivisiones.

En cuanto a lo de Nicaragua, yo no he estado completamente metido en la situación, pero tengo amigos que me han mandado imágenes. Las manifestaciones, siempre que sean pacíficas para dar esa batalla inteligentemente, para mí son importantes. Se tienen que manifestar y dejar escuchar. He compartido con líderes de izquierda que decepcionan porque van en contra de la ideas que yo tengo o lo que creo representan al ideal que ellos se supone representan. Las ideas que yo creía que compartíamos no se están llevando a cabo, y eso está pasando ahí con Ortega. Yo lo conocí hace años cuando empecé mi carrera porque sus hijos fueron a mi concierto, y esas situaciones a veces la gente las malinterpreta. Si Trump me dice que me quiere conocer y yo voy, eso no quiere decir que soy partidario o que lo siga. Puedo tener cosas en común con cualquiera, otra cosa es que sea fanático. Estoy seguro que puedo tener conversaciones interesantes con Trump.

Has sido censurado en Puerto Rico. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sientes que todavía estás un poco censurado o que tus presentaciones ya son un poco más libres?

Me siento bien. Lo que pasó en ese tiempo la gente no lo ve tan claro. Eso debería ser ilegal (la censura). El Gobierno tuvo suerte que eso no salió tan allá. Y luego se habla de la censura como algo del pasado. Ellos pasaron con ficha, no tuvieron ningún tipo de problema, pero lo debieron haber tenido. Debí haber sido más vocal. A la hora de decir: “Me están censurando en mi país, y esto no pasa con ningún otro artista en otra parte del mundo”. Es gracioso que lo mismo que le critican a otros países esa gente que me censura lo hacen ellos también.



En esta nueva etapa de tu carrera como solista, ¿cómo han evolucionado tus posturas y cómo se refleja en tu música?

Comencé con un poco de humor en mi carrera, pero lo voy a sacar a pasear más todavía (se ríe). A nivel artístico pienso que estoy haciendo lo mismo desde que comencé, que es trabajar con la honestidad desde el principio, en las letras y todo lo que hago y lo que voy sintiendo lo voy tirando, sin ningún miedo, que fue lo que aprendí en la Escuela de Artes Plásticas. En mi caso, la evolución se nota en la honestidad que es la base y el principio de lo que he hecho. Prefiero decir lo que creo, a ponerle un sello a lo que creo.



Háblanos de tu nuevo papel como productor.

Estoy escribiéndola (la serie), pero todavía no está en producción. La serie me está tomando tiempo. La película es sobre Puerto Rico, y voy a tener talentos tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, porque es en inglés y en español.



¿Cómo te visualizas en los próximos años?

A mí me encantaría entrar de lleno a producir y dirigir. Me encanta cantar en vivo, pero cansan los viajes. Creo que haré giras, pero escogiendo la cantidad de conciertos. Ahora hice un negocio y vendí la gira a 60 conciertos por año.

COMIENZA SU GIRA

El intérprete de “Hijos del cañaveral” nos mantiene en expectativa de sus próximo pasos, que incluyen la producción de una serie y una película filmada en Puerto Rico.

La gira de Residente comienzó en San Juan, Puerto Rico, y luego continuará en Lima, Madrid, París, Ámsterdam, Londres, Berlín, Hanburgo, Bilbao, Barcelona, Miami y Orlando, entre otras ciudades de América y Europa.

Trayectoria de René Pérez

Residente, junto con su otrora agrupación Calle 13, ha ganado 22 Latin Grammy, más que cualquier otro artista. El dúo Calle 13, compuesto por Residente y su hermano Eduardo Cabra, se disolvió en 2015.

En su álbum debut, “Residente”, el rapero puertorriqueño ganó el Grammy en la categoría de Mejor álbum de rock, urbano y alternativo.

Ha trabajado con Julian Assange, Eduardo Galeano, y Rubén Blades en sus temas, y ha colaborado con UNICEF y Amnistía Internacional.

En 2015 recibió el premio de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz por su labor social y su compromiso con los derechos humanos

internacionales.



* Con información de Lynet Santiago Túa.