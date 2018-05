Shakira muestra una faceta poco conocida con un divertido video

Shakira ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. No solo por su supuesta separación de Gerard Piqué, sino por los videos y fotos que ha publicado en sus redes sociales y que han generado muchas reacciones. Recientemente recibió fuertes críticas por mostrar cómo mueve su trasero. En el clip ella aparece bailando y moviendo sus glúteos rápidamente al ritmo de la música, pero los usuarios resaltaron la flacidez de sus atributos.

Esto parece no molestarle a la cantante, pues continúa haciendo divertidas publicaciones con las que revela que está muy feliz y emocionada por retomar su gira El Dorado World Tour en los próximos meses. Esta vez, la intérprete de “Waka Waka” mostró una faceta poco conocida en la que revela cómo son típicamente sus ensayos.

Some more unorthodox vocal warmups…created by yours truly / Más ejercicios para la voz menos tradicionales e inventados por mi! pic.twitter.com/NzUou0mroR

— Shakira (@shakira) May 18, 2018