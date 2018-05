Dos famosos acusaron a Jared Leto de pedofilia

En las últimas horas se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que el actor Jared Leto fue acusado de pedofilia.

Tras el movimiento #MeToo, varias celebridades alzaron la voz y revelaron el acoso o abuso sexual que sufrieron por parte de algunos directores o colegas.

Dos de los casos más sonados fueron las acusaciones que enfrentaron el productor hollywoodense Harvey Weinstein, y el actor Kevin Spacey.

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn y Dylan Sprouse, conocido por su papel en la exitosa serie de Disney Channel, Suite Life of Zack & Cody, apuntaron en su contra

Ambos famosos utilizaron sus redes sociales para señalarlo de acoso sexual a mujeres mejores de edad, el primero fue el exchico Disney.

Uno de los primeros en reaccionar fue Gunn, que escribió: “¿parte de los 18 en internet?”.

He starts at 18 on the Internet?

— James Gunn (@JamesGunn) 16 de mayo de 2018